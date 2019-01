Elke universiteit en hogeschool heeft nu ook zijn klimaatbrossers: "Laat jullie niet doen door de verzuurde oude mannen” TT

25 januari 2019

12u29

Bron: Belga 0 De klimaatbrossers krijgen vanaf nu de steun van studenten aan alle Belgische universiteiten en hogescholen. Elke studentenstad heeft intussen een lokale afdeling van 'Students for Climate'. "Het protest kan alleen nog maar groeien. Laat jullie niet doen door het belerende vingertje en de verzuurde oude mannen."

De Students for Climate zijn eigenlijk nog maar enkele dagen geleden ontstaan. Een aantal initiatiefnemers - onder wie Kyra Gantois, samen met Anuna De Wever de drijvende kracht achter de scholierenprotesten - riepen studenten in elke Belgische stad op om met een lokale beweging te beginnen. Nauwelijks enkele dagen later heeft elke studentenstad in ons land een afdeling, kondigden de initiatiefnemers deze voormiddag aan op een persconferentie.

De Students for Climate zijn net als de klimaatbrossers geïnspireerd geraakt door Greta Thunberg, het Zweedse meisje dat al maanden elke vrijdag spijbelt om aan het parlementsgebouw in Stockholm een beter klimaatbeleid te eisen. Bedoeling is dat ze vanaf nu - de examens zijn min of meer voorbij - elke donderdag mee protesteren met de middelbare scholieren. De studenten hebben ook een manifest opgesteld. Het document telt acht pagina's, met daarin vijf eisen aan politici van alle strekking. Zelf willen ze absoluut partijonafhankelijk blijven.

Voortrekkersrol spelen

De studenten eisen een ambitieuzer klimaatplan, dat in handen is van één federale minister en niet hopeloos verdeeld blijft over de deelstaten. Ze willen door de politici betrokken worden bij het opstellen van dat plan, en ze vragen dat België "als welvarend land en met de technische knowhow die het heeft" een internationale voortrekkersrol speelt in klimaatonderzoek en -maatregelen.

De vijfde, en misschien wel meest opvallende eis: "het klimaatbeleid zal sociaal zijn, of het zal niet zijn." "Wij zeggen neen tegen vlakke belastingen op kap van de zwaksten in de samenleving", legt Bakou Mertens, een van de initiatiefnemers, uit. De klimaatscholieren kregen de laatste weken wel vaker de opmerking dat klimaatbeleid gestaag strenger moet worden, omdat de zwaksten in de samenleving er niet de dupe van mogen zijn.

“Luister naar de experten”

Echt concrete maatregelen werken de studenten niet uit in dat manifest. En dat is ook niet de bedoeling, zeggen ze. "Wij zijn geen klimaatexperten. Er zijn er al genoeg die maatregelen hebben bedacht en doorgerekend. Wij roepen de politici gewoon op om naar hen te luisteren en er iets aan te doen", zegt Mertens.

De studenten protesteren vanaf nu elke donderdag mee met de scholieren in Brussel. De lokale afdelingen zullen zich ook bezighouden met zaken als sensibilisering en debatten.

"Wij willen de scholieren alvast oproepen om verder te doen: laat je niet intimideren door het belerende vingertje, door de verzuurde oude mannen die vragen wat jullie zelf ondernemen voor het klimaat. Individuele acties zijn heel mooi, maar brengen geen zoden aan de dijk. Dit is absoluut een kwestie van de politiek, van structurele maatregelen", aldus Mertens. "Dit protest kan alleen nog maar groeien.”