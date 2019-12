Elke twee uur ongeval met vluchtmisdrijf

Om de twee uur gebeurt ergens in ons land een verkeersongeval met doden of gewonden, waarbij de bestuurder vluchtmisdrijf pleegt. Dat blijkt uit een analyse van verkeersveiligheidsinstituut Vias, op basis van cijfers van de FOD Economie. Zaterdagochtend kwam in Vorselaar een jongen van 16 jaar om het leven nadat hij werd aangereden op zijn fiets. De bestuurder van de auto sloeg op de vlucht.