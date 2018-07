Elke maand zes slachtoffers door ongevallen met ambulances: kwart bestuurders weet niet hoe weg vrij te maken voor prioritair voertuig bvb

05 juli 2018

11u57

In 2017 raakten 37 mensen zwaargewond of stierven ze zelfs door ongevallen met ambulances, dat zijn er gemiddeld zes per maand. Het is een van de resultaten die verkeersinstituut Vias vandaag bekend maakte naar aanleiding van een enquête over de kennis over prioritaire voertuigen. Daaruit blijkt ook dat een kwart van de bestuurders niet weet hoe ze de weg moeten vrij maken voor een naderend prioritair voertuig.

In de afgelopen maand is zes op de tien Belgen (59 procent) minstens één keer aan de kant moeten gaan om een prioritair voertuig door te laten. Twee op de tien moesten zelfs twee keer of meer aan de kant gaan. De meeste bestuurders blijven daar rustig onder, maar toch 8 procent zegt stress te hebben wanneer een prioritair voertuig nadert. Jonge bestuurders (22 procent) zijn vier keer vaker gestresseerd dan de automobilisten van 35 jaar en ouder (5 procent).

Weg vrijmaken

Het grootste probleem voor de bestuurders van de ambulances, politievoertuigen, brandweerwagens en andere prioritaire voertuigen is het feit dat een kwart van de Belgen niet weet hoe de weg vrij te maken voor deze voertuigen.

Te vaak gaat er tijd verloren of worden er ongevallen veroorzaakt doordat bestuurders te bruusk remmen, niet gecoördineerd opzij gaan, blijven doorrijden tot ze een kruispunt blokkeren of zelfs de prioritaire voertuigen proberen volgen om sneller te zijn.

Wanneer de respondenten gevraagd werd hoe ze uitwijken voor een prioritair voertuig is bijna 1 op de 7 (15 procent) van mening dat de beste manier is om helemaal naar rechts uit te wijken en de linkerrijstrook vrij te laten. De efficiëntste manier is echter om een gang vrij te laten tussen de linkerrijstrook en het rijvak hier rechts van. Van de respondenten vinden 7 op de 10 (72 procent) dit visgraatprincipe de aangewezen methode. Het gebruik zal in het voorstel voor de vernieuwde wegcode die in 2021 van kracht wordt expliciet voorzien zijn.

Prioritaire voertuigen

De enquête toont aan dat de kennis over prioritaire voertuigen eveneens beter kan bij de Belgen. Vias verduidelijkt dat elk voertuig met een blauw zwaailicht en een geluidstoestel dat aanstaat een prioritair voertuig is en dus voorrang heeft. Slechts 18 procent van de Belgen is op de hoogte van deze regel en 17 procent van de respondenten denkt dat een prioritair voertuig al door het rood mag rijden als het enkel zijn blauw zwaailicht aanheeft. Nog eens 37 procent weet niet dat prioritaire voertuigen in een dringende situatie ook de snelheidslimiet in een zone 30 mogen overschrijden.

De regels kennen blijkt erg belangrijk, want meer dan 1 ongeval op 2 (53 procent) met een prioritair voertuig gebeurt op een kruispunt. Majoor Laurent Ledeghen van de Brusselse brandweer roept op tot burgerzin en respect op de weg. "Om snel ter plaatse te raken moeten we rekenen op de burgerzin en de goede reflexen van bestuurders. Maar zij moeten ook kunnen rekenen op een samenhangende mobiliteitspolitiek. Het probleem moet in zijn geheel bekeken worden en dan hebben we het over het filevraagstuk, de vele wegenwerken en de nieuwe weginrichtingen", aldus majoor Ledeghen.

Bestuurders

In een recente bachelorproef van Charlotte Meersseman en Astrid Naessens werden 200 bestuurders van prioritaire voertuigen ondervraagd. Daaruit blijkt dat driekwart van hen rijden met een dergelijk voertuig als gevaarlijk beschouwt en een kwart van de bestuurders had al eens een ongeval.

De enquête van Vias werd afgenomen bij een representatieve groep van 1.000 personen uit de Belgische bevolking. Het verkeersinstituut benadrukt wel dat de cijfers nog een onderschatting zijn, want de ongevallen met politievoertuigen zijn niet opgenomen in het onderzoek. In 2016 waren er zo'n honderd ongevallen met politiewagens.