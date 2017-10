Elke gemeente krijgt radicaliseringsagent 20u00

Elke politiezone in ons land moet een radicaliseringsagent krijgen. Dat is een beslissing van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA). Die agent moet het aanspreekpunt zijn voor sportclubs of scholen bij vermoedens van radicalisering.