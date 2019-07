Elke gebruikte euro via ecocheque levert besparing van 1 kilo CO2 op ADN

03 juli 2019

12u43

Bron: Belga 5 Het gebruik van ecocheques leverde vorig jaar een besparing op van 229.797 ton CO2. Dat stemt overeen met 11,6 miljoen trajecten Brussel-Oostende met de wagen of de jaarlijkse emissie van 22.573 Belgen. Dat blijkt uit een studie van het onafhankelijk klimaatadviesbureau CO2Logic in opdracht van VIA, de Belgische vereniging van uitgevers van maaltijdcheques en ecocheques. De aankoop van LED-verlichting, isolatieproducten en groot elektro leverden de grootste bijdrage aan de CO2-besparingen, meldt VIA vandaag in een persbericht.

In 2018 werd voor 256 miljoen euro aan ecocheques gebruikt. En elke gebruikte euro via ecocheques leverde een besparing op van gemiddeld 1,01 kg CO2.

Impact

38 procent van het totaalbedrag werd besteed aan elektro- of multimediaproducten. 17 procent ging naar doe-het-zelfproducten en 4 procent naar renovatie- en bouwproducten. Deze categorieën vertegenwoordigen respectievelijk 31 procent, 35 procent en 24 procent van de totale reductie.



Als er naar specifieke producten wordt gekeken, dan heeft de aankoop van LED-verlichting de grootste absolute bijdrage (25 procent), gevolgd door isolatiematerialen (21 procent) en groot elektro (17 procent). Ook fietsen (7 procent), douchekoppen (5 procent) en thermostatische kranen (4 procent) hebben een aanzienlijke impact.

Stimulans

In de studie werd overigens enkel rekening gehouden met de gevallen waarin ecocheques voor de consument de stimulans waren om een duurzamer product te kopen. Aankopen van ecologische producten die sowieso zouden gebeuren, werden dus niet in rekening gebracht.

"Wanneer een consument op zoek gaat naar een nieuwe koelkast, zullen zijn of haar ecocheques hem of haar in de winkel stimuleren om voor de duurzamere variant te kiezen. Hierdoor kan er op lange termijn energie bespaard worden. Deze producten hebben dan ook een veel groter effect per geïnvesteerde euro aan ecocheques", zegt Jan Janssen, project director bij CO2Logic.