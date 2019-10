Elke drie dagen duiken valse voorschriften op KVDS

09 oktober 2019

06u48

Bron: Belga 0 In één jaar tijd zijn 107 vervalste voorschriften voor medicijnen opgedoken. En dat zijn dan alleen nog maar diegene die gemeld worden, in praktijk ligt het getal wellicht nog veel hoger. Dat schrijven De Standaard, Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen en het Belang van Limburg.

"De voorschriften zijn meestal vervalst met behulp van een gestolen voorschriftenboekje van een arts, of nadat het briefje zelf met de hand of de computer aangepast is", luidt het bij het FAGG.

Stempel

107 vervalste voorschriften, 33 geneesheren die meldden dat hun voorschriftenboekje gestolen is en nog eens 45 dokters bij wie zelfs iemand aan de haal ging met hun officiële stempel. Dat zijn de cijfers die bekendgemaakt werden, en in de lijn liggen van de voorgaande ­jaren.





"Met de vervalste voorschriften werd vooral geprobeerd om pijnstillers, slaapmiddelen of psycho­stimulerende middelen te kopen", zegt Ann Eeckhout, woordvoerster van het ­Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG).

In principe moet het vanaf volgend jaar wel moeilijker worden om nog voorschriften te vervalsen. Vanaf 1 januari is het elektronisch voorschrift verplicht.