Exclusief voor abonnees

Elke dag worden 3 villa’s verkocht van boven 1 miljoen: “Poolhouse mag twee huizen kosten”

Sven Ponsaerts

30 juli 2020

05u30

0

Een eigen stulpje, het mag voor sommigen gerust wat kosten... Vorig jaar werd in België een recordaantal van bijna duizend luxevilla's en appartementen van boven het miljoen euro verkocht. Bijna drie per dag. "Waar het in het verleden vooral pompeus mocht zijn, zien kopers van exclusief vastgoed het nu iets 'kleinschaliger', en gaan ze voor een luxueuze afwerking."