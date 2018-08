Elke dag veertig federale agenten in actie tegen transmigranten

IB

10 augustus 2018

06u35

Bron: Belga

0

Elke dag is er in België minstens één actie tegen transmigranten aan de gang, soms zelfs meer. "Voor die acties zijn dagelijks veertig federale agenten in de weer, naast tientallen lokale politiemensen", zegt het kabinet van binnenlandminister Jan Jambon (N-VA), dat de cijfers vandaag vrijgeeft in Het Nieuwsblad, de Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg en De Standaard.