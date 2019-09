Elke dag sluiten twee cafés in Vlaanderen de deuren KVDS

27 september 2019

07u13

Bron: Belga 0 Het afgelopen jaar hebben maar liefst 597 cafés in Vlaanderen de deuren gesloten. De daling van het aantal cafés is al langer aan de gang, maar heeft zich nu plots scherper doorgezet. Onder meer het rookverbod en het toenemende aantal alcohol­controles zouden een rol spelen.

Dat meldt Het Nieuwsblad. "Midden jaren 90 waren er nog 18.000 cafés. Een kwarteeuw later blijft daar minder dan de helft van over: 8.984", zegt Matthias De Caluwe, CEO van Horeca Vlaanderen.

Forser

De daling zette zich het afgelopen jaar plots veel forser én overal in Vlaanderen door. West-Vlaanderen verloor 129 cafés, Oost-Vlaanderen 151, Antwerpen 113, Limburg 125, Vlaams-Brabant 79, blijkt uit gegevens van Statbel en het onderzoeksbureau Graydon, die Horeca Vlaanderen opvroeg.





"De samenleving verandert, dat voelt de horecasector ook. Het rookverbod en het feit dat mensen nu een gewijzigde kijk hebben op alcoholgebruik, doet minder mensen naar bars trekken. Jongeren drinken ook vaker thuis vóór ze uitgaan", verklaart De Caluwe.



Op café gaan past gewoon minder in ons leven dan vroeger, bevestigt socioloog Ignace Glorieux (VUB). "Toen ging je op café en zaten daar altijd mensen die je kende. Of bleef je op vrijdag na het werk om na te praten met collega's. Dat doen we niet meer: nu moeten we snel naar huis, want daar wachten allerlei taken en activiteiten.”