Elke dag ruim 1.000 corona-pv’s: meer dan de helft van de overtreders is jonger dan 30 jaar



Bjorn Maeckelbergh

13 april 2020

19u00 130 Sinds het invoeren van de coronamaatregelen op 18 maart stelde de politie al 27.389 processen verbaal op. Dat zegt Sarah Frederickx van de federale politie. Opvallend: meer dan de helft van de overtreders is jonger dan 30 jaar.

27.398 processen-verbaal wegens samenscholingen en niet-essentiële verplaatsingen sinds 18 maart. Dat zijn er gemiddeld meer dan 1.000 per dag. Met deze nuance: in het weekend waren er telkens meer dan 5.000 pv’s. Cijfers van het voorbije paasweekend zijn er nog niet. Of slechts heel voorlopige: 1.219 pv’s. “Het reële aantal zal veel hoger liggen”, zegt Sarah Frederickx van de federale politie. “Maar die cijfers sijpelen soms met goed twee weken vertraging binnen. Op het totaalbeeld is het dus nog wachten.” Dat komt onder andere omdat nog heel wat processen-verbaal verwerkt moeten worden.

Lakser

“Van onze mensen op het terrein krijgen we intussen het signaal dat veel mensen lakser omspringen met de opgelegde maatregelen. Ze pikken de controles ook niet zomaar”, zegt Frederickx. Volgens de politiewoordvoerder is het zelfs zo ver gekomen dat politiemensen zich om de haverklap moeten verantwoorden tegenover de burger over de manier waarop ze werken. “Hoe vaak onze mensen te paard bij een controle niet voor de voeten geworpen krijgen dat zij zelf niet met hun paard mogen wandelen en ze dus vinden dat de politie ook haar paard thuis moet laten. Terwijl de politie gewoon haar werk doet voor de mensen! Het zijn de agenten niet die zich moeten verantwoorden, wel de burgers die zich niet aan de regels houden.”

Uit de cijfers komt duidelijk naar voren dat het leeuwendeel van de pv’s opgesteld wordt voor individualistische overtredingen. “Voorlopig hebben we al bij al slechts 40 processen-verbaal wegens cafés en restaurants die zich niet aan de opgelegde sluiting houden. Dat verdwijnt in het niets tegenover die duizenden pv’s.”

