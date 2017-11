Elke dag krijgen 2 agenten klappen Vanaf deze week nultolerantie DIETER DUJARDIN

05u35 0 Photo News De politie heeft vorig jaar 8.400 gevallen van agressie tegen agenten geregistreerd, waarvan 800 met slagen. Vanaf deze week brengen de parketten de omzendbrief voor nultolerantie van minister Geens (CD&V) in de praktijk.

Een agent van de Brusselse politie liep zaterdag een schedelbreuk op bij de rellen in de buurt van het Louisaplein. Hij kreeg een fles op zijn hoofd, maar zou er zonder blijvende schade vanaf komen. Voor de vakbonden is de maat vol. "Het leven in gevaar brengen van mensen met een gezin die gewoon hun job doen: dat moet keihard aangepakt worden", aldus Vincent Houssin van politiebond VSOA.





Minister van Justitie Koen Geens laat weten dat de omzendbrief voor nultolerantie bij geweld tegen agenten, die hij in juni aankondigde, klaar is. "Deze week wordt de richtlijn van kracht. Voor elk geval van agressie wordt er voortaan een opsporingsonderzoek opgestart. Zelfs verbale agressie wordt niet zomaar geseponeerd. Ernstige feiten zouden systematisch het voorwerp moeten uitmaken van rechtstreekse dagvaarding of verwijzing naar de rechtbank", klinkt het op zijn kabinet.

Op het niveau van de parketten-generaal komen er ook vijf referentiemagistraten die op de toepassing van de richtlijn moeten toezien. Geens wil bovendien dat er wordt geregistreerd wat er met de klachten gebeurt. "Nu is er een vervolgingsgraad van 40%. Daardoor doet 1 op de 2 agenten die met geweld te maken krijgen, daar vandaag niet eens melding van", zegt vakbondsman Houssin.



Of dit zal volstaan om de Brusselse straatcriminelen weer ontzag voor de politie bij te brengen, zal nog moeten blijken. Het hele verhaal leest u in HLN+. Proef nu 4 weken gratis.