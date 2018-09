Elke dag gemiddeld 52 Belgen getroffen: hoe gevaarlijk is een herseninfarct? Celien Moors

26 september 2018

13u42 1 Koningin Paola zou vannacht getroffen zijn door een herseninfarct of een beroerte, waarbij de doorbloeding van de hersenen plots verstoord wordt. Een herseninfarct treft elke dag gemiddeld 52 Belgen. Om het risico op zware gevolgen te beperken, telt na een beroerte elke seconde.

Het Paleis wil het nieuws niet bevestigen, maar volgens de Franstalige omroep RTBF zou de 81-jarige koningin Paola vannacht in Venetië opgenomen zijn in het ziekenhuis na een herseninfarct. Een herseninfarct is een van de belangrijkste vormen van een hersenberoerte en ontstaat wanneer de bloedtoevoer naar de hersenen plots afgesloten wordt. "Dat kan op twee manieren gebeuren", legt neuroloog Paul Boon (UZ Gent) uit.

