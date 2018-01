Elke dag chauffeurs zonder rijbewijs voor rechter Kristof Aerts

05u25 48 Mine Dalemans De beschadigde auto na het vluchtmisdrijf bij Winterland in Hasselt Geen rijbewijs, dronken en vluchtmisdrijf. En de vijftiger die drie twintigers aanreed in Hasselt, is helaas geen alleenstaand geval. "Zonder rijbewijs rijden is dagelijkse kost op de rechtbank", zeggen politierechters Erwin Van Damme en Kathleen Stinckens. "De pakkans is veel te klein."

De man die zaterdag drie bezoekers van de Hasseltse kerstmarkt aanreed, was jaren geleden al zijn rijbewijs kwijtgeraakt. In Oostende betrapten agenten vrijdag nog een chauffeur van 70 die al twee jaar rondreed zonder geldig rijbewijs. "Dat laatste geval is eerder een toevalstreffer", vindt de Antwerpse politierechter Erwin Van Damme. "De pakkans voor bestuurders die ondanks een rijverbod blijven rondrijden, is te klein. Ze beseffen dat ze in overtreding zijn, maar de meesten zijn slim genoeg om voorzichtig te rijden en dus onder de radar te blijven. Een andere groep trekt zich daar niets van aan. Zij rijden door het rood, worden geflitst of veroorzaken ongevallen - al dan niet met vluchtmisdrijf. Het voordeel is: dan lopen ze tenminste tegen de lamp."

"Ik heb de indruk dat het steeds vaker voorkomt", zegt ook Kathleen Stinckens, politierechter in Leuven en woordvoerster van de Belgische politierechters. "Er worden meer rijverboden opgelegd en steeds meer automobilisten nemen het risico om toch achter het stuur te kruipen."

In de toekomst zou de oplossing moeten komen van de kruispuntbank Mercurius, die gegevens uit databanken van politie, gerecht en overheidsdiensten bundelt. "Die is nog niet operationeel, omdat de gegevens niet 24 uur op 24 up-to-date zijn", weet Stinckens. "Tijdens weekends of 's nachts worden ze niet aangevuld. Hopelijk komt dat in 2018 in orde."

"Heel binnenkort"

Het systeem waarmee de politie tijdens controles kan nagaan of een bestuurder nog beschikt over een geldig rijbewijs, zal "heel binnenkort" operationeel zijn, zegt de woordvoerder van federaal minister van Mobiliteit François Bellot (MR). Liegen over een "verloren" rijbewijs zal dan niet meer kunnen. "Het is bijna rond. Er moeten nog een aantal technische zaken uitgeklaard worden", klinkt het op het kabinet-Bellot. "Heel binnenkort zal de politie kunnen nagaan of het klopt als iemand zegt dat zijn of haar rijbewijs verloren of vergeten is."