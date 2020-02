Elke dag 13 ongevallen door niet respecteren voorrangsregels: hoe goed ken jij de regels? SPS

06 februari 2020

10u51

Bron: Belga 38 In België gebeuren in het verkeer elke dag bijna dertien letselongevallen waarbij 'geen voorrang verlenen' één van de ongevalsfactoren is. Het gaat zowel om inbreuken op de voorrang van rechts, de voorrangsregels ten opzichte van fietsers of spoorvoertuigen zoals trein of tram. In 2018 kwamen daarbij 49 mensen om het leven, aldus een studie van verkeersveiligheidsinstituut VIAS.

Er gebeurden in 2018 in totaal 4.661 ongevallen waarbij 'geen voorrang verlenen' één van de ongevalsfactoren was, of 12 procent van alle letselongevallen. Dat zijn er bijna 13 per dag. Daarbij vielen 6.044 gewonden en kwamen 49 personen om het leven. "Ondanks de forse daling van het aantal ongevallen en gewonden in vergelijking met voorgaande jaren, moeten we opmerken dat het aantal doden in dit soort ongevallen sinds 2013 (48 doden) nauwelijks gewijzigd is", aldus VIAS.

In 31 procent van alle letselongevallen waar sprake is van 'geen voorrang verlenen' gaat het over een botsing tussen een fietser en een auto. Voor 2018 gaat het over 1.312 letselongevallen, of 3,6 ongevallen per dag. In 28 procent van dit soort ongevallen is het een botsing tussen personenwagens, bij 12 procent van de letselongevallen kwam een bromfiets in conflict met een wagen. Uit de officiële gegevensbronnen is het onmogelijk uit te maken welke weggebruiker in de fout ging en de verkeersregels inzake de voorrang niet respecteerde, stipt VIAS aan.

Andere factoren

“De kennis van de essentiële voorrangsregels is niet optimaal, zowel bij automobilisten als bij voetgangers en fietsers”, zei Vias-woordvoerder Stef Willems in 'De Ochtend’ op Radio 1. “Zo denken veel weggebruikers nog steeds dat een bestuurder de voorrang van rechts verliest eens die persoon gestopt is. Die regel is nochtans al sinds 2007 geschrapt. En ook de voorrangsregels van kwetsbare weggebruikers aan zebrapaden of aan oversteekplaatsen van fietsers is niet goed genoeg gekend.”

Het niet verlenen van voorrang is trouwens niet altijd de enige ongevalsoorzaak. Vaak spelen nog andere factoren mee, zoals afleiding door de gsm, overdreven snelheid of rijden onder invloed van alcohol. Elke weggebruiker wordt geacht de wegcode te kennen, maar de voorrangsregels zijn niet bij iedereen even duidelijk.

Hoe goed ken jij de verkeersregels? Test het hieronder