Elke dag 13 ongevallen door niet respecteren voorrangsregels: hoe goed ken jij de regels? Dit zijn de oplossingen

07 februari 2020

07u30 4 Verkeersveiligheidsinstituut VIAS maakte gisteren bekend dat er in België in het verkeer elke dag bijna dertien letselongevallen gebeuren waarbij ‘geen voorrang verlenen’ één van de ongevalsfactoren is. In 2018 kwamen daarbij 49 mensen om het leven. “De kennis van de essentiële voorrangsregels is niet optimaal, zowel bij automobilisten als bij voetgangers en fietsers”, zei Vias-woordvoerder Stef Willems daarover. Hoe goed jij op de hoogte bent van die regels kon je gisteren nagaan in onze test. Benieuwd naar de antwoorden en hun verklaring? Die vind je hieronder.

Heb je de quiz nog niet afgelegd? Dan kan je eerst hierboven terecht.

1. Een voetganger wacht aan het zebrapad en wil oversteken…

A: Alleen bestuurders van motorvoertuigen moeten voorrang verlenen om de voetganger te laten oversteken.

B: Enkel de bestuurders die de voetganger aan de rechterkant zien staan moeten voorrang verlenen.

C: Alle bestuurders, ook fietsers, moeten voorrang verlenen.

D: Enkel binnen de bebouwde kom moet je als bestuurder voorrang verlenen.

Op plaatsen waar het verkeer niet geregeld wordt door een bevoegd persoon of door verkeerslichten, mag de bestuurder een oversteekplaats voor voetgangers slechts met matige snelheid naderen. Hij moet voorrang verlenen aan de voetgangers die er zich op bevinden of op het punt staan zich erop te begeven. Een fietser is ook een bestuurder.

2. Wat betekent de combinatie van deze borden?

A: Ik heb voorrang op alle bestuurders, zowel als ik naar rechts afdraai en rechtdoor rij.

B: Deze voorrangsweg maakt een bocht naar rechts; als ik rechtdoor wil, verlaat ik de voorrangsweg en moet dus voorrang geven aan de voertuigen die van rechts komen.

C: Ik heb voorrang op alle andere weggebruikers, welke richting ik ook uitga.

D: Ik moet naar rechts afslaan.

Dit onderbord duidt aan op welk traject de bestuurders aan het volgend kruispunt voorrang hebben.

3. De bus wil zijn halte verlaten…

A: De bus moet wachten tot de rijbaan vrij is.

B: Ik moet de bus voorrang verlenen bij het verlaten van zijn halte.

C: Alleen buiten de bebouwde kom, moet ik de bus voorrang verlenen.

D: Alleen binnen de bebouwde kom, moet ik de bus voorrang verlenen.

Binnen de bebouwde kommen moet elke bestuurder die dezelfde richting volgt als een autobus, de bus de gelegenheid laten zijn halteplaats te verlaten wanneer hij met de richtingsaanwijzers aangeeft terug te vertrekken.

4. Ik kom aangereden zie deze verkeersborden. Rechts van mij is er een zijstraat. Wat betekent dit?

A: Ik moet voorrang verlenen aan de witte auto, want die komt van rechts.

B: Ik moet voorrang verlenen aan de witte auto, maar ook aan fietsers die van links komen.

C: Op dit kruispunt zijn er geen voorrangsregels; het is een gevaarlijk kruispunt.

D: Ik moet voorrang verlenen enkel aan fietsers die van rechts of links komen.

Het driehoekige bord B17 geeft aan dat de voorrang van rechts geldt aan het volgende kruispunt. Het onderbord M9 duidt enkel aan dat er fietsers in beide richtingen rijden op de weg die je gaat oprijden.

5. Wat betekent dit onderbord?

A: Gedurende de volgende 250m geldt de voorrang van rechts.

B: Over 250 meter bevind ik me terug op een voorrangsbaan.

C: Het einde van de voorrangsweg zal over 250 m aangeduid worden.

D: Over 250 meter stopt deze weg.

Dit onderbord kondigt het bord aan dat het einde van de voorrangsweg aangeeft.

6. Mag een motorrijder tussen twee rijstroken rijden bij filevorming op autosnelwegen en autowegen?

A: Ja. Hij heeft de keuze welke rijstroken hij kiest.

B: Ja, hij mag dit enkel doen als er drie rijstroken zijn en dan tussen de 2de en de 3de rijstrook.

C: Ja, als hij tussen de twee meest links gelegen rijstroken rijdt en niet sneller dan 20 km/u dan de snelheid van de file. Hij mag zelf ook maximaal 50 km/u rijden.

D: Ja, enkel als hij tussen de 2de en de 3de rijstrook rijdt en niet sneller dan 50 km/u.

Het verkeersreglement laat het motorfietsers toe om tussen de files rijden. Ze mogen echter niet sneller dan 50 km/h rijden en het snelheidsverschil tussen de motorfietser en de andere voertuigen mag niet meer dan 20 km/u bedragen. Op autosnelwegen en autowegen moet de motorrijder daarenboven tussen de twee meest links gelegen rijstroken rijden.

7. Vanaf dit verkeersbord...

A: Geldt de voorrang van rechts.

B: Geldt de voorrang van rechts niet, want ik zit op een voorrangsbaan.

C: Verliezen enkel fietsers hun voorrang.

D: De voorrang van rechts geldt enkel aan het eerstvolgende kruispunt in de bebouwde kom.

Het bord B11 betekent het einde van de voorrangsweg. Vanaf dat moment geldt de voorrang van rechts, tenzij anders wordt aangegeven.

8. Wat betekent dit verkeersbord?

A: Op het volgende kruispunt geldt de voorrang van rechts.

B: Pas op! Het volgende kruispunt is een gevaarlijk kruispunt.

C: Op het volgende kruispunt heb ik voorrang en geldt de voorrang van rechts niet.

D: Ik zit op een voorrangsweg en op alle volgende kruispunten heb ik voorrang.

Het bord B15 betekent dat je een kruispunt nadert waarbij je voorrang hebt op de weggebruikers die van rechts komen. Dit bord geldt enkel voor het eerstvolgende kruispunt.

9. In deze situatie...

A: Heb ik voorrang op de auto’s die uit de tegenovergestelde richting komen.

B: Heb ik voorrang op de auto’s die uit de tegenovergestelde richting komen, en ik mag maximaal 30 km/u rijden.

C: Moet ik voorrang verlenen aan de auto’s die uit de tegenovergestelde richting komen, en ik mag maximaal 30 km/u rijden.

D: Moet ik voorrang verlenen aan de auto’s die uit de tegenovergestelde richting komen.

De rode pijl op het bord B19 betekent dat men voorrang moet verlenen aan de voertuigen die uit de tegenovergestelde richting komen op deze smalle doorgang.

10. Deze wegmarkering...

A: Verwittigt mij dat het wegdek gevaarlijk glad wordt.

B: Verwittigt mij dat de voorrang van rechts geldt aan de eerstvolgende zijstraat.

C: Verwittigt mij dat de verhoogde inrichting eindigt.

D: Verwittigt me dat ik een gevaarlijk kruispunt nader.

Deze wegmarkering betekent hetzelfde als het verkeersbord B17, en geeft aan dat de voorrang van rechts geldt aan het volgende kruispunt.