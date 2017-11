Elke Belg krijgt elektronische brievenbus "Minder rompslomp, minder gedoe en minder tijdsverlies" HA

Vandaag bestaat al zo'n eBox, maar minister Alexander De Croo (Open Vld) belooft orde in de chaos te scheppen.

Loonbrieven, attesten, facturen, contracten... zullen de Belgen 2binnenkort allemaal kunnen ontvangen in, en versturen vanuit, hun persoonlijke elektronische brievenbus. Dat is te lezen in de beleidsnota van federaal minister van Digitale Agenda Alexander De Croo (Open Vld), schrijven de kranten van Mediahuis.

Vandaag bestaat al zo'n eBox, in verschillende vormen, maar De Croo belooft orde in de chaos te scheppen. "Elke burger en elk bedrijf krijgt in het voorjaar van 2018 één digitale brievenbus waar ze op één centrale en beveiligde plek al hun digitale communicatie kunnen ontvangen en beheren."

"Er is vandaag een oerwoud aan digitale brievenbussen aan het groeien", aldus De Croo. "Zowat elke verzender van documenten bouwt zijn eigen digitale brievenbus." Er zijn onder meer al verschillende platformen van de federale overheid, de Vlaamse overheid, en ook elektriciteitsleveranciers, telecombedrijven en andere bedrijven en instanties hebben een eigen systeem.

Eén simpele login

"Digitale communicatie heeft enorm veel voordelen, maar voorlopig blijft het een ingewikkeld kluwen waarin een kat haar jongen niet terugvindt", meent De Croo. Een allesomvattende elektronische brievenbus heeft één simpele login, en leidt volgens De Croo tot "minder rompslomp, minder gedoe en minder tijdsverlies".

Bekende aanbieders, zoals Zoomit en Doccle, krijgen de kans mee op de kar te springen.

In het voorjaar komt er nog een informatiecampagne bij de lancering van de eBox. De Croo voegt er nog aan toe dat, wie dat wenst, met papier kan blijven werken.