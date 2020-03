Exclusief voor abonnees

Elkaar wellicht besmet tijdens potje kaarten: 5 vrienden uit serviceflats overleden aan coronavirus

Fien Tondeleir David Acke

25 maart 2020

00u00

2

In amper zes dagen zijn vijf bevriende bejaarden uit hetzelfde complex met serviceflats in Borgerhout overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Wellicht hebben ze elkaar aangestoken nog vóór de overheid maatregelen nam. Hoe dan ook is het moeilijk om serviceflats dezelfde regels op te leggen als een rusthuis. "Ik denk dat we nog specifieker moeten zijn", zegt viroloog Marc Van Ranst.