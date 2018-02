Elk zijn zonnige zondag Redactie

18 februari 2018

07u29

Bron: Belga 27 We krijgen, na het verdwijnen van de nevel en de plaatselijke mist, rustig en overwegend zonnig weer. In de loop van de dag kunnen vanuit het zuiden enkele wolkenvelden komen opzetten, maar het blijft overal droog. Maxima tussen 2 en 5 graden in de Ardennen en tot 7 of 9 graden elders.

's Avonds en tijdens het eerste deel van de nacht blijft het helder of licht bewolkt. Na middernacht neemt vanuit het noordwesten de bewolking toe maar het blijft voorlopig droog. We verwachten minima tussen -7 en -4 graden in de Ardennen, net onder het vriespunt in het centrum van het land en tot +2 graden in het westen.

Morgen begint wisselend tot zwaarbewolkt, met vooral in het zuiden van het land enkele opklaringen. De bewolking neemt gaandeweg toe en wordt later op de dag gevolgd door regen. De neerslagzone trekt langzaam over het land en zal in de loop van de avond de Ardennen bereiken, waar de regen overgaat in smeltende sneeuw of sneeuw. We verwachten maxima tussen 5 en 6 graden in Vlaanderen en 1 à 2 graden in de Hoge Venen.

Nachtvorst

Dinsdag is het eerst zwaarbewolkt, maar overwegend droog. Hier en daar kan nog een lichte bui vallen, in de Ardennen met een winters karakter. In de loop van de dag verschijnen er vanaf het oosten opklaringen, die gaandeweg breder zullen worden. Maxima tussen 2 en 6 graden, bij een matige noordoostenwind. 's Nachts gaat het overal vriezen.

Met een uitgestrekt hogedrukgebied over het noorden van Europa en een zone van lage luchtdruk over het zuiden en de Middellandse Zee wordt vanaf woensdag koude continentale lucht naar onze streken gevoerd. Het wordt licht bewolkt of helder en er staat een schrale wind uit het noordoosten. Maxima overdag tussen 0 en 4 graden, in de nacht en ochtend tussen -2 en -10 graden.

Meer over Ardennen

weer

Maxima