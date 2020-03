Elk ziekenhuis krijgt hydroxychloroquine: “Goed om 22.000 patiënten mee te behandelen” KVDS

22 maart 2020

10u58 66 “Mocht ik zelf Covid-19 hebben, dan zou ik dit nemen.” Dat zei viroloog Marc Van Ranst eerder deze week nadat een Franse onderzoeker meldde dat hij bemoedigende resultaten had geboekt bij het behandelen van coronapatiënten met een goedkoop malariamiddel: chloroquine. Het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten meldt nu dat elk ziekenhuis binnen enkele dagen de minder toxische variant hydroxychloroquine zal ontvangen om patiënten te behandelen. “64 kilogram, wat goed is voor 22.000 patiënten”, klinkt het. “Een tweede lot chloroquine fosfaat volgt.”

Het was de Franse professor en expert in infectieziekten Didier Raoult die dinsdag zei dat hij hoopgevende test had uitgevoerd met twee bestaande middelen. Het aantal coronapatiënten dat positief testte op het virus ging binnen de zes dagen van ongeveer 100 naar 30 procent als ze chloroquine kregen. Bij wie het middel niet kreeg, was het aantal na zes dagen nog 80 procent.

Antibioticum

Als het middel gecombineerd werd met het antibioticum azitromycine, bleken de resultaten nog beter. Dan zakte het aantal positieve tests na zes dagen zelfs tot minder dan 10 procent.





“Chloroquine wordt nu al gebruikt bij de behandeling van patiënten”, aldus Van Ranst. “We moeten wel wachten op een publicatie om officieel blij te zijn. Deze medicatie reduceert de kortademigheid en slechte zuurstofopname flink. Mocht ik zelf Covid-19 hebben, dan zou ik dit nemen.”

Het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten meldde gisteren dat elk ziekenhuis binnen enkele dagen hydroxychloroquine zal ontvangen “goed om 22.000 patiënten te behandelen”, klinkt het. “Een tweede lot chloroquine fosfaat volgt.”

Het agentschap nuanceert wel meteen dat het gebruik van (hydroxy)chloroquine ernstige bijwerkingen kan hebben en dat er nog geen onomstotelijk bewijs is dat het effectief werkt bij patiënten met Covid-19. Het zelfde geldt voor azitromycine.

Longartsen

Ook Nederlandse longartsen waarschuwden intussenvoor een te groot optimisme. Ook in de Nederlandse ziekenhuizen wordt al chloroquine en hydroxychloroquine gebruikt, net als de virusremmer remdesivir. “In de praktijk zien we in Brabant tot nu toe niet veel effecten van de medicijnen, maar hebben patiënten wel last van bijwerkingen”, klinkt het. “Het gaat onder meer om depressieve klachten, misselijkheid en braken.”

