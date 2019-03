Elizabeth raakte zwaargewond bij aanslag in Zaventem: “Nog nooit zo dicht bij dood geweest” LH

22 maart 2019

15u08

Bron: VTM NIEUWS 0 Elizabeth Krahulecz was één van de slachtoffers die vandaag aanwezig was op de herdenking van de aanslagen van 22 maart 2016 in de luchthaven van Zaventem. Net als tientallen andere mensen raakte ze bij de eerste bomexplosie op die dinsdagochtend zwaargewond. Ze getuigt daarover aan VTM NIEUWS.

“Mensen waren in paniek, iedereen was aan het weglopen, maar ik kon niet bewegen. Er waren enkele mensen rond mij die dood waren of zwaargewond. Ik ben nog nooit in zo'n situatie geweest of zo dicht bij de dood”, vertelt ze.

De heup van Elizabeth raakte door de explosie verbrijzeld, de hele linkerkant van haar lichaam zat vol met scherven. Na drie operaties en een maandenlange revalidatie komt ze erdoor, vooral dankzij hulp van vrienden en familie.

Pijnlijke procedure

Maar als veel andere slachtoffers vindt ook Elizabeth dat de verzekeringsmaatschappijen en de Belgische overheid te weinig doen. “De procedure is heel pijnlijk. Ik moet regelmatig op medische controle, bij verzekeringsdokters en dokters die me ondervragen over wat er gebeurd is. Ik moet het verhaal voortdurend vertellen, en dat is echt vernederend. Ik heb minstens vijftien medische onderzoeken ondergaan, en nog altijd niets gekregen.”

Elizabeth heeft uiteindelijk zelf psychologische hulp gezocht. Ze is ondertussen terug aan het werk in Brussel.

