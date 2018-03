Elitesoldaat Dimi Traïanis (26) "heeft niet geleden" bij fatale oefensprong in VS mvdb

07 maart 2018

11u22

Bron: Belga 7 Dimitri 'Dimi' Traïanis (26), d e Belgische elitesoldaat die vorige week in de Verenigde Staten is overleden, heeft niet geleden tijdens de fatale sprong. In een persbericht dat Defensie vandaag verspreidde, spreken de Special Forces van het Belgische leger zich uit over het ongeluk.

De soldaat van de Belgische Special Forces Group (SFG), een zogeheten operator, kwam op 28 februari om het leven tijdens een sprong op grote hoogte in de woestijn van Yuma, in de Amerikaanse staat Arizona. "Tijdens deze nachtsprong had hij al zijn uitrusting bij zich: bewapening, nachtzichtapparatuur, rugzak", aldus Defensie. "De sprong liep fataal af voor Dimi. Hij overleed bij de impact en heeft niet geleden. Er loopt momenteel nog steeds een onderzoek naar de oorzaak van het ongeval."

De soldaat had pas vorig jaar zijn vorming tot operator beëindigd en volgde nu een voortgezette vorming. "Hij had net zijn cursus vrije val afgerond in Eloy alvorens Yuma in Arizona te vervoegen om daar zijn training verder te zetten tijdens tactische oefeningen", aldus Defensie.

"Door iedereen geapprecieerd"

"Toen hij operator werd bij de Special Forces accepteerde hij de gevaren eigen aan zijn beroep. Hij werd door iedereen geapprecieerd en genoot met volle teugen van zijn nieuwe carrière als operator."

Defensie zegt nog dat de Special Forces hoofdzakelijk onze waarden en levenswijze verdedigen en onze veiligheid vrijwaren. "Als operator bij de Special Forces accepteer je ook een discrete levenswijze. Dimi mag nu uit de schaduw treden zodat we hem de eer kunnen bewijzen die hem toekomt."

De SFG en Defensie zullen niet verder communiceren tot het onderzoek naar de precieze omstandigheden volledig is afgerond. Het lichaam van de operator is zondag gerepatrieerd naar België. De uitvaartplechtigheid met militaire eer zal vrijdag plaatsvinden in strikt intieme kring.