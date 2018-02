Elisabeth Gyselbrecht vergeeft haar vader, "kinderen stellen het goed en spreken elke dag over 'vati'" FT

21 februari 2018

12u35

Bron: Belga 2 Elisabeth Gyselbrecht heeft haar vader André vergiffenis geschonken. "Ik weet dat het niet uit eigenbelang was, maar wel om zijn kleinkinderen te beschermen", verklaarde ze op het proces over de moord op haar echtgenoot Stijn Saelens. Die blijven hun opa in de gevangenis bezoeken en nemen hem niets kwalijk.

De advocate van Elisabeth Gyselbrecht had het eerder al gezegd: Elisabeth wil een menselijke straf voor haar vader. "Ze zag Stijn doodgraag, maar eigenlijk sleurde hij haar de afgrond in. Ze rekende erop dat haar vader alle problemen zou oplossen." Al kwam ze na verloop van tijd ook in opstand tegen haar vader. "Ze wilde niet geloven dat haar man een gevaarlijke mens zou zijn. Vader zag het gevaar dat Elisabeth niet wilde zien."

Meester Gauquie omschreef de moord als een drastische, maar foute beslissing. "Ze begrijpt nu dat er in zijn ogen weinig alternatief was. De twee belangrijkste mannen in haar leven hebben haar heel erg teleurgesteld. Die extreme beslissing is genomen uit wanhoop en druist in tegen al hetgene waar die man voor staat. Ze zal nooit vergeten wat er gebeurd is, maar ze heeft u wel vergeven."

Na afloop van de pleidooien kreeg Elisabeth zelf het woord. "Mevrouw de voorzitster, mevrouw en meneer de rechter. Ik wens jullie te zeggen dat ik Stijn inderdaad ongelooflijk graag gezien heb", sprak ze. "Hij leeft ook verder in onze vier kinderen, maar ik kan niet ontkennen dat ik verblind was. Ik had ook andere beslissingen genomen als ik wist wat ik nu weet. Ik begrijp dat mijn vader zo ongerust was en zich zorgen maakte om mij en de kinderen. Ik kan hem vergiffenis schenken, omdat ik weet dat het niet uit eigenbelang was, maar wel om zijn kleinkinderen te beschermen."

Die kleinkinderen zien hun opa nog altijd erg graag, zo pleitte de advocaat van Yves Wolfcarius, de nieuwe vriend van Elisabeth en tevens vertrouwenspersoon van André. De twee hadden elkaar leren kennen tijdens een communiefeest, Wolfcarius was een goede vriend van het gezin.

'Vati'

"André krijgt nog altijd bezoek van zijn kleinkinderen. Ze spreken elke dag over 'vati' - eigenlijk trof mij dat. Je zou verwachten dat ze naar hun papa vragen en niet naar hun grootvader die aan het begin van de ketting stond." Bovendien geloofden de kleinkinderen dat het enkel de bedoeling was hun vader een lesje te leren. "Ze hebben geen enkele vorm van afkeer tegenover hun opa, enkel pure liefde. Ook al lezen ze andere dingen in de pers en wordt hij soms monsterlijk getoond."

Wolfcarius beloofde de kinderen nooit te zullen laten vallen. Hij werd na de dood van Stijn in 2014 aangesteld als voormalige voogd ad hoc van de kinderen, maar heeft nu een relatie met Elisabeth. Samen kregen ze intussen ook een kind.

"Yves werd door de zonen en dochters liefkozend 'Steve' genoemd, een samentrekking van Stijn en Yves", zei de andere advocate van Wolfcarius vandaag. "Ze genieten van het contact met Yves", aldus advocate Laetitia Louis, die eindigde met een citaat uit een gedicht van dochter Amelie (8) voor haar 'nieuwe vader': "Jij bent mijn beste vriend", zo luidt dat.

Grensoverschrijdend gedrag

"Wolfcarius was ook diegene die een hele nacht met Stijn heeft gepraat nadat die wist van diens plannen om naar Australië uit te wijken. Wolfcarius bevond zich in een lastig parket: hij was een goede vriend van Stijn, maar ook van Elisabeth. Het is ook in die periode dat hij voor het eerst gehoord heeft over de seksuele handelingen die Saelens stelde met zijn dochter Josephine." Daarover hadden de moeder en zus van Stijn eerder gezegd dat het toen vijfjarige meisje erg uitdagend kon doen. "Heel merkwaardige vaststellingen. Ik begrijp zo'n vergoelijking niet", repliceerde meester Johan Du Mongh.

Filmrechten

Ook de huidige voogd van de kinderen, Rik De Meyer, nam vandaag het woord. "De kasteelmoord was lang een ver-van-mijn-bed-show", pleitte de advocaat uit Brugge. "Ik maakte me zelfs de bedenking of de filmrechten al verkocht waren. Nu bekijk ik dit drama natuurlijk anders." Demeyer vond dat er bij het begin van het proces te weinig aandacht ging naar de essentie van de zaak. "Niemand had het die eerste dag over het feit dat iemand het leven had gelaten in vreselijke omstandigheden. Iemands kind, iemands echtgenoot, iemands broer, iemands vader werd buiten westen geslagen en in de rug geschoten."

Volgens hem stellen de kinderen het goed, ondanks de lijdensweg. "Dat is in belangrijke mate de verdienste van Elisabeth, die ook een slachtoffer is van de feiten. Zij heeft hen door die barre tijden geloodst." Elisabeth spreekt nog veel over hun vader tegen de kinderen, liet hij zich nog ontvallen. Op prominente plaatsen in het kasteel staan ook foto's van hem.