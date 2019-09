Elio Di Rupo wordt Waals minister-president van paars-groene regering PS, MR en Ecolo keuren regeerakkoorden goed HR IB

13 september 2019

00u25

Bron: Belga 8 Binnenland PS-voorzitter Elio Di Rupo wordt Waals minister-president. Dat laat de PS weten. Di Rupo zal aan het hoofd staan van een paars-groene regering, waarvan huidig Waals minister-president Willy Borsus (MR) de nummer twee zou worden. De partijcongressen van PS, MR en Ecolo hebben gisterenavond de regeerakkoorden goedgekeurd. Vandaag leggen de ministers de eed af in het Waals Parlement.

In de Waalse regering krijgt de PS naast Di Rupo nog twee ministers: Christie Morreale wordt bevoegd voor Werk, Sociale Actie en Gelijke Kansen en Pierre-Yves Dermagne wordt minister van Lokale Besturen en Huisvesting.

In de Franse Gemeenschap mag de PS de minister van Leerplichtonderwijs leveren. Dat wordt de Brusselse Caroline Désir, die sinds de verkiezingen in de Kamer zetelt. Frédéric Daerden, Kamerlid en zoon van, wordt minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Gelijke Kansen in de Franse Gemeenschap.

De MR zou de minister-president van de Franse Gemeenschap mogen leveren. Dat zou Pierre-Yves Jeholet worden, nu nog Waals minister van Economie.

Ecolo

Binnen de nieuwe Waalse regering mag Ecolo een minister voor Klimaat aanduiden, die meteen ook bevoegd is voor Mobiliteit, Infrastructuur en Energie. Die eer is weggelegd voor oudgediende Philippe Henry, die eerder al minister was in de tweede regering van Rudy Demotte. Céline Tellier, topvrouw van de milieukoepel Inter-Environnement Wallonie (IEW), wordt minister van Natuur, Leefmilieu, Dierenwelzijn en Rurale Renovatie.

De groenen mogen ook een minister naar de Franse Gemeenschapsregering afvaardigen. Dat wordt Bénédicte Linard, zij wordt bevoegd voor Cultuur, Media, Kinderopvang, Gezondheid en Vrouwenrechten.

Stéphane Hazée, de voorbije jaren fractieleider in het Waals Parlement, heeft bevestigd dat hij geen minister wordt.

Di Rupo stopt met onderhandelingen federale regering

De PS laat weten dat Jean-Claude Marcourt PS-onderhandelaar wordt, waarmee hij de plek van Di Rupo aan de federale onderhandelingstafel lijkt in te nemen. Marcourt is de sterke man van de Luikse PS. Hij was jarenlang Waals minister en tot nu toe nog minister in de Franse Gemeenschapsregering, bevoegd voor Hoger Onderwijs.

Wellicht zal die taak uitvoeren samen met Paul Magnette, van wie waarnemers verwachten dat hij nu de nieuwe PS-voorzitter wordt.