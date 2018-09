Elio Di Rupo voorstander van PS-Ecolo-DéFI-coalities voor verkiezingen KVDS

03 september 2018

08u07

Bron: Belga 1 PS-voorzitter Elio Di Rupo is voorstander van een PS-Ecolo-DéFI-coalitie voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober en de parlementsverkiezingen van 2019. Dat zegt hij in Le Soir. Hij antwoordt daarmee op het voornemen van de MR om de PS uit te sluiten en de huidige meerderheden met cdH in Wallonië en de Zweedse coalitie op federaal niveau verder te zetten.

Di Rupo, die niet de gewoonte heeft om in zijn kaarten te laten lijken, spreekt van een "coalitie van de vooruitgang".

De PS keert zich hiermee af van het cdH, die de PS in de zomer van 2017 uit de Waalse regering wipte. Ook de PVDA (PTB in Franstalig België) ziet hij niet zitten: "De PVDA is jammer genoeg geen oplossing. (...) Zakia Khattabi gebruikte een goed beeld: wanneer men naar haar luistert, is de PVDA klaar om in de regering te stappen, de dag dat olifanten vleugels hebben... Of anders gezegd, als de kippen tanden hebben. Dat wil zeggen dat hun stemmen verloren zijn. Iedereen die voor PVDA stemt, stemt onrechtstreeks voor het voorzetten van een MR-N-VA-coalitie".





Elio Di Rupo heeft naar eigen zeggen nog geen stappen gezet richting Ecolo en DéFI. "Het woord is aan de burgers."