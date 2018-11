Elio Di Rupo trekt PS-lijst bij de federale verkiezingen ADN TTR

29 november 2018

20u39

Bron: Belga 2 PS-voorzitter Elio Di Rupo trekt bij de komende verkiezingen de Kamerlijst in Henegouwen. Dat kondigde hij vandaag aan bij RTBF.

“Ik ben voorzitter van de PS. Het is mijn doel om te zorgen dat de regering van MR en N-VA stopt met haar vernietiging van de levenskwaliteit van onze burgers”, zei Di Rupo. “Daarom trek ik de Kamerlijst. Als ik naar het parlement ga, is dat omdat daar de gezondheidszorg, de pensioenen en de sociale zekerheid worden beschermd.”



De gewezen premier wil dat na de wetgevende verkiezingen, in principe op 26 mei, “de meest linkse en meest progressieve meerderheid mogelijk” wordt gevormd. Hij spreekt zich niet uit over een eventueel nieuw mandaat aan het hoofd van de federale regering. De PS is niet van plan steun te verlenen aan een minderheidsregering.

De keuze voor deze kandidatuur bij de federale verkiezingen is gebeurd na overleg binnen de partij, zo wordt gepreciseerd op de PS-zetel, onder meer met Paul Magnette. Hij werd ook een tijdlang getipt voor deze plaats.