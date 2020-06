Elio Di Rupo sluit deur voor deelname PS aan nieuwe 'Zweedse' regering KVDS

22 juni 2020

08u33

Bron: Belga 0 De PS heeft niet de intentie om het werk van de voorzitters van MR, Open Vld en CD&V in het kader van de federale formatie te doorkruisen, "maar we kunnen ons niet van de indruk ontdoen dat ze een nieuwe Zweedse coalitie willen opzetten, die in mei 2019 nochtans afgestraft werd door de kiezer". Dat zegt PS-kopstuk Elio Di Rupo maandag in Le Soir. "Ik wil duidelijk zijn: voor de PS is het helemaal uitgesloten om zich bij zo'n rechtse regering aan te sluiten."

"Wat wij vrezen dat zich met dit trio aan voorzitters aan het aftekenen is, is een terugkeer van 'Zweeds', zoals in 2014-2018, de regering met de grootste destructieve impact op de sociale zekerheid sinds de Tweede Wereldoorlog", zegt Di Rupo, die sinds vorig jaar minister-president van de Waalse regering is. Het land heeft volgens hem net nood aan "een sociale regering", die de volksgezondheid vooropstelt.

Het voorstel dat de PS en de sp.a vorige week lanceerden, is de vorming van een federale minderheidsregering met de drie traditionele politieke families. Die zou dan in het parlement telkens op zoek gaan naar meerderheden, "vooral bij Ecolo-Groen", aldus Di Rupo. Zo'n coalitie met linkse socialisten, centrum-christendemocraten en rechtse liberalen zou bovendien een afspiegeling van de samenleving zijn, aldus Di Rupo.





Overigens heeft de N-VA, die tussen 2014-2018 ook deelnam aan de 'Zweedse' regering, volgens de voormalige PS-voorzitter zelf de deur gesloten voor samenwerking met de PS. "Er zijn contacten geweest, maar wij hebben prioriteiten waarop we nog geen antwoord gekregen hebben.”

