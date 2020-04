Elio Di Rupo: “Scholen in mei mogelijk weer open” HAA

15 april 2020

10u28

Bron: Belga 6 Volgens Waals minister-president Elio Di Rupo (PS) zouden de scholen mogelijk op een nog niet nader bepaalde datum in mei weer open kunnen gaan. Dat zei hij woensdagochtend op de Franstalige nieuwszender LN24.

De verklaringen van Di Rupo komen er enkele uren voor de bijeenkomst van de Nationale Veiligheidsraad, die waarschijnlijk ook dit aspect zal bespreken. Verwacht wordt dat de autoriteiten na afloop van de Nationale Veiligheidsraad zullen aankondigen dat de algemene coronamaatregelen nog tot minstens begin mei worden verlengd.

De terugkeer zal niet eender hoe gebeuren, maar op een geleidelijke manier Elio Di Rupo, Waals minister-president

Mondmaskers in scholen

Er staat iets te gebeuren in mei, maar wanneer precies de scholen weer open kunnen, weten we nog niet, ging Di Rupo verder. “De terugkeer zal ook niet eender hoe gebeuren, maar op een geleidelijke manier." Er moet volgens de Waalse minister-president een strategie op punt worden gesteld en er is nood aan materiaal, aldus nog Di Rupo, die onder andere de mogelijkheid aanhaalde van het dragen van mondmaskers in de scholen.

Het cdH, dat in de oppositie zit, liet al weten dat het volgens de partij momenteel te vroeg is om al te overwegen om de kinderen weer naar school te sturen. "Je al voorstellingen maken over de heropening van de scholen terwijl we vandaag de dag de dramatische situatie in de rusthuizen nog niet eens aankunnen, dat is een illusie", klinkt het bij monde van cdH-fractieleider in het Waalse parlement, François Desquesnes.

Ben Weyts (N-VA)

Aan Vlaamse kant riep minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) de Nationale Veiligheidsraad enkele dagen geleden nog op om de heropening van de scholen alleen te beslissen in een bredere set van maatregelen. "We willen niet dat de indruk gewekt wordt dat kinderen en leerkrachten proefdieren zijn om te zien wat het effect van een en ander is", zei hij toen. Weyts vroeg ook om voldoende tijd te laten tussen de beslissing om te heropenen, en de heropening zelf.

Lees ook:

1 op de 2 wil dit jaar op vakantie in eigen land: is er wel genoeg plaats? En wat betekent dat voor de prijzen? (+)

Myriam haalde haar moeder Rosa (90) uit het rusthuis: “Ik heb echt de juiste keuze gemaakt” (+)