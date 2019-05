Elio Di Rupo (PS): “Heisa over federale regering met Vlaamse minderheid is ridicuul” HAA

30 mei 2019

09u09

Bron: Belga, VRT 0 De uitspraak van PS-voorzitter Elio Di Rupo dat hij een federale coalitie zonder Vlaamse meerderheid wel ziet zitten, blijft hem achtervolgen. Gisteren zette hij de puntjes evenwel op de i. “Dat is een storm in een glas water. Ik heb alleen geantwoord op de vraag van een journalist”, klonk het in ‘Terzake’.

Een reporter van de RTBF vroeg maandag aan Di Rupo of hij bereid zou zijn een federale regering te vormen zonder meerderheid langs Vlaamse kant. Het PS-boegbeeld antwoordde dat hij daar wel een oplossing in zag. Hij sprak vervolgens zijn duidelijke voorkeur uit voor een coalitie met CD&V, Open Vld, Groen en sp.a. Een Vlaamse minderheidsregering dus, zonder de grootste partij N-VA.

Jambon: “Ondenkbaar”

De uitspraak deed verschillende N-VA-politici steigeren. Voor Theo Francken kan een regering zonder meerderheid aan Vlaamse kant absoluut niet. Kandidaat-premier Jan Jambon noemde zoiets “ondenkbaar”. Ook CD&V-voorzitter Wouter Beke zei een Vlaamse meerderheid te willen. De liberalen zien een federale coalitie zonder Vlaamse meerderheid evenmin zitten.



Nadat verschillende Vlaamse partijen Di Rupo’s favoriete scenario van tafel veegden, werd de PS-voorzitter gisteren in ‘Terzake’ opnieuw met zijn uitspraak geconfronteerd.

Di Rupo: “Storm in glas water”

“Het is heel duidelijk. Dat is een storm in een glas water. Ik heb alleen geantwoord op een vraag van een journalist. Het gaat niet om ‘een verklaring van Di Rupo’, maar enkel om een antwoord. Ik ben verbaasd om te zien hoeveel commentaar daarop gekomen is. Van politicologen, journalisten, politici,... Dat is zinloos. Ridicuul”, besloot hij.