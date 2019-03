Elio Di Rupo op eerste plaats Kamerlijst Henegouwen

02 maart 2019

Belga

Elio Di Rupo (PS) trekt in Henegouwen de lijst voor de federale verkiezingen. Dat is vanochtend bevestigd op een partijcongres in La Louvière, waar zijn lijst 97 procent van de stemmen behaalde.