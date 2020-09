Elio Di Rupo in maart besmet met coronavirus KVDS

13 september 2020

17u43 0 Waals minister-president Elio Di Rupo (PS) is in maart besmet geraakt met het coronavirus. Dat heeft hij verteld in een interview met de Franstalige kranten van Sudpresse. “U hoeft niet bang te zijn dat ik u zal besmetten”, klonk het. “Ik heb al Covid-19 gehad in maart, helemaal in het begin van de lockdown. Ik ben immuun nu.”

Volgens Di Rupo is er iets ongewoons aan de hand met de antilichamen in zijn bloed. “Normaal gezien zijn dat 15 eenheden per milliliter. Een maand geleden had ik er nog in de 500. Ik ben een casestudy op mezelf. Het blijft evenwel de vraag hoe lang de immuniteit aanhoudt en of je vatbaar blijft voor een nieuwe besmetting. Er zijn enkele gevallen geweest waarbij iemand opnieuw besmet is geraakt, dus ik blijf erg voorzichtig.”

Quarantaine

Di Rupo zegt niet of hij ziek geweest is na de besmetting en of hij in quarantaine ging.





Hij pleit verder voor proportionele maatregelen in de strijd tegen het virus. Zo vindt hij dat een masker alleen nodig is in afgesloten ruimtes en waar sociale afstand niet mogelijk is. Dus niet in een hele stad of gemeente. “Maatregelen mogen de burgers niet vermoeien, want anders blijft het niet duren. Burgers zijn intelligent en voelen aan of maatregelen correct en in verhouding zijn. We moeten ze aanpassen als dat nodig is.”

Momenteel zitten de regeringsonderhandelaars van de zogenaamde Vivaldi-partijen (liberalen, socialisten, groenen en CD&V) in quarantaine nadat preformateur Egbert Lachaert (Open Vld) positief testte. Met uitzondering van Georges-Louis Bouchez (MR) die naar eigen zeggen alleen een laag-risicocontact had met Lachaert.

