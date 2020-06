Elio Di Rupo geschokt door uitlatingen Poolse president over "LGBT-ideologie" nla

14 juni 2020

17u42

Bron: Belga 7 Waals minister-president Elio Di Rupo (PS) heeft vandaag geschokt gereageerd op de verklaringen van de Poolse president Andrzej Duda, die op een verkiezingsmeeting de "LGBT-ideologie" vergeleek met "neo-bolsjewisme". Volgens hem zou homoseksualiteit een ideologie zijn die de moderne wereld aan kinderen opdringt. "Men probeert ons te doen geloven dat het om mensen gaat, maar het is eenvoudig een ideologie", zei Duda op een meeting in Brzeg, meldt AFP.

De president dingt naar een tweede mandaat bij de presidentverkiezingen van 28 juni. Daarbij wil hij het traditionele gezin verdedigen en de kinderen beschermen tegen de verspreiding van andere samenlevingsmodellen. Volgens recente peilingen zou de kandidaat van de regeringspartij PiS in poleposities staan om zichzelf op te volgen.

De uitspraken van Duda over de LBGT-gemeenschap getuigen van "een ongehoorde gewelddadigheid". "Campagne voeren en brede steun zoeken is geen excuus", vindt Di Rupo. Hij wijst erop dat de conservatieve PiS regelmatig onder internationaal vuur ligt voor de hervormingen van Poolse justitie. De Europese Commissie is eind 2017 een procedure gestart tegen Polen wegens ernstige inbreuken op de waarden van de Europese Unie, waaronder het respect voor de rechtsstaat.

"Alle Europese steun zou moeten afhankelijk gemaakt worden van het respect van de Europese waarden en fundamentele vrijheden. Trop is te veel!” aldus nog Elio Di Rupo.