Eline was vanaf haar 14e in de greep van tienerpooiers: “Ik heb nooit durven tellen hoeveel handen mijn lichaam hebben betast” Annemie Bulté

11 december 2018

12u44

Bron: HUMO 5 Aan de poorten van Vlaamse jeugdinstellingen worden meer dan ooit kwetsbare meisjes geronseld en in de prostitutie gedwongen. Humo sprak met een West-Vlaams instellingsmeisje dat vanaf haar 14e in de greep van loverboys zat: “Ik heb nooit durven tellen hoeveel handen mijn lichaam hebben betast.”

Tot enkele maanden geleden konden mannen Eline, ondertussen 19 jaar oud, via een escortsite bestellen voor een seksdate: 180 euro voor een uur, 230 euro voor een trio, 90 euro voor een vluggertje. Haar pooier stuurde de klanten op haar af, zij ontving hen in een appartement waar ze soms dagen opgesloten zat.

Verplicht zonder condoom

“Mijn pooier liet me per sms weten wanneer de volgende klant op komst was”, vertelt Eline in Humo. “Klanten konden me voor alles boeken, behalve voor anale seks en seks zonder condoom. De meeste mannen trokken zich daar niks van aan en namen me zoals het hun uitkwam. Mijn pooier verplichtte me vaak om het zonder condoom te doen, omdat dat 50 euro meer opbracht. Soms wilde ik geen seks met klanten omdat ik last had van soa’s, maar dan sleurde mijn pooier me aan mijn haren door de kamer en sloeg hij me tot ik wilde werken. Ik heb veel klanten ziek gemaakt, vrees ik. Ik schaam me er nog altijd voor.”

Ik heb heel veel geld verdiend, maar ik heb er weinig van gezien. Mijn pooiers namen alles af. Eline

“Mijn pooier kwam elke dag langs om drugs en verse kleren te brengen, maar eigenlijk kwam hij controleren hoeveel geld we al verdiend hadden”, vertelt Eline. “Als het niet genoeg was, sloeg hij je verrot. “In mijn vijf jaar in de prostitutie heb ik heel veel geld verdiend, maar ik heb er weinig van gezien. Mijn pooiers namen alles af. Het hoogste bedrag dat ik ooit heb mogen houden, was 1.000 euro, terwijl ik in één dag soms het dubbele verdiende.”

“Als de klanten vertrokken waren en ik alleen was, voelde ik me vaak vies, alsof honderd mannen aan mijn lichaam hadden gezeten. Wéér een man die me heeft gehad, weer twee handen die mij hebben betast. What the fuck ben ik aan het doen?”

Net voor ze uit het milieu stapte, zag Eline de dood voor ogen. “Toen ik een klant weigerde, heeft mijn loverboy mij gewurgd met het snoer van een strijkijzer. Ik kreeg geen adem meer en dacht echt dat ik zou sterven.

