Elien en Janus vullen elkaar perfect aan: zij een vat vol buskruit, hij het vuur aan haar lont

Sabine Vermeiren

22 juli 2020

Elien was dertien toen ze ontdekte hoe broos het leven is. Eén ongelukkige val, en haar papa zou door permanent hersenletsel voorgoed in een revalidatiecentrum blijven wonen. Het maakte van Elien een vechter. Samen met Janus vormt ze nu zeven jaar een complementair duo. Zij: het vat vol buskruit. Hij: het vuur aan haar lont. Een combinatie waar niet alleen twee kinderen van kwamen, maar ook een optiek.