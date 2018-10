Eliane Liekendael (90), bekend van het ‘spaghetti-arrest’, overleden KVDS

25 oktober 2018

06u42

Bron: Belga 0 Eliane Liekendael (90) is overleden. Dat meldt L'Echo. Liekendael was de eerste vrouw die opklom tot de top van de Belgische magistratuur. Ze speelde onder meer een belangrijke rol in de affaire-Dutroux en in de zaak Agusta-Dassault. Ze haalde in 1996 onderzoeksrechter Jean-Marc Connerotte van de zaak Dutroux nadat die naar een diner was geweest waar ook slachtoffers uit de zaak aanwezig waren. Op haar ‘ spaghetti-arrest’ kreeg ze veel kritiek.

Liekendael zou al overleden zijn op 8 oktober, maar het nieuws raakte nu pas bekend.

Liekendael begon haar carrière bij het parket van Brussel in 1955. Later ging ze aan de slag bij het parket-generaal van Bergen en in november 1978 werd ze advocaat-generaal bij het Hof van Cassatie. 18 jaar later volgde ze daar Jacques Velu op als procureur-generaal.