Elia plant 5 miljard euro investeringen in hoogspanningsnet

IB

10 juli 2018

05u05

Bron: Belga

0

De Belgische beheerder van het hoogspanningsnet Elia wil tussen 2020 en 2030 ongeveer 5 miljard euro investeren in zijn netwerk. Dat staat in het federaal ontwikkelingsplan waar De Tijd vandaag over bericht. De 5 miljard is fors meer dan wat in vorige langetermijnplannen was opgenomen.