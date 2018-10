Elfjarige jongen uit Landen veilig en wel teruggevonden in Nederland mvdb

02 oktober 2018

17u05

Bron: Child Focus 136 De 11-jarige jongen uit Landen (Vlaams-Brabant) die sinds zondagnamiddag werd vermist, is veilig en wel teruggevonden in Nederland. Dat bevestigt Child Focus.

De organisatie had op vraag van de gerechtelijke diensten een opsporingsbericht verspreid na de verdwijning van het kind. De jongen is in Nederland samen met zijn biologische vader gelokaliseerd. De verdere afhandeling is in handen van het parket en de jeugdrechtbank, zo wordt gesteld.

Het kind, dat bij zijn pleegouders in Landen woonde, was sinds zondagnamiddag vermist. Hij ging bij een vriendje verderop in de straat spelen, maar is daar nooit aangekomen. De 55-jarige vader mocht geen contact meer hebben met zijn zoon.

"Deze namiddag heeft de vader zich met zijn zoon gemeld bij justitie in Nederland", zegt parketwoordvoerster Sarah Callewaert. "De man is voorlopig niet van zijn vrijheid beroofd, hij werkt sinds gisteren goed mee met het onderzoek en we hopen dat hij dat blijft doen."

Voorlopig mag de jongen ook bij zijn vader blijven maar het onderzoek naar de onttrekking loopt wel verder. "Een onttrekking is en blijft een strafbaar feit, we zullen op het einde van het onderzoek bekijken of de man vervolgd moet worden."