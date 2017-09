Elfjarig meisje moet in volwassenpsychiatrie blijven kv

19u48

Bron: Belga 0 thinkstock Stockfoto ter illustratie Het meisje van elf dat gedwongen opgenomen werd in een psychiatrisch centrum voor volwassenen in Gent, moet nog een tijd in het centrum Dr. Guislain verblijven. De collocatie van het meisje is verlengd en het meisje moet op de kinderafdeling met individuele begeleiding blijven.

Nadat het meisje vorige week maandag een zware crisis had doorgemaakt, oordeelde een psychiater dat een gedwongen opname de beste oplossing was. Vanuit het ziekenhuis werd rondgebeld in de hoop een vrij bed te vinden in de kinderpsychiatrie, maar zonder succes. Het parket had daarom de collocatie gevorderd, en de jeugdrechter had die bevestigd. Volgens de regelgeving kunnen kinderen jonger dan vijftien jaar niet naar de volwassenpsychiatrie. Alleen via een collocatie kan dat toch, want dan krijgt het gerechtelijk bevel voorrang.

Het Gentse centrum Dr. Guislain zocht naar een oplossing. Het meisje verblijft intussen op de kinderafdeling met individuele begeleiding, maar die afdeling in het centrum is voor kinderen met een mentale beperking en een psychiatrische problematiek. Er wordt gezocht naar een betere oplossing, maar intussen is de collocatie met een tiental dagen verlengd. De Oudenaardse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen geeft geen verdere informatie over de zaak.