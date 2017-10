Elfjarig meisje in volwassenenpsychiatrie doorverwezen naar aangepaste ondersteuning SPS

13u47

Bron: Belga 0 thinkstock Het meisje van elf dat vorige maand gedwongen opgenomen werd in een psychiatrisch centrum voor volwassenen in Gent, heeft het centrum Dr. Guislain kunnen verlaten. Ze werd doorverwezen naar aangepaste ondersteuning, zegt algemeen directeur Marc Jans.

Nadat het meisje vorige maand een zware crisis had doorgemaakt, oordeelde een psychiater dat een gedwongen opname de beste oplossing was. Vanuit het ziekenhuis werd rondgebeld in de hoop een vrij bed te vinden in de kinderpsychiatrie, maar zonder succes.



Het parket had daarom de collocatie gevorderd, en de jeugdrechter had die bevestigd. Volgens de regelgeving kunnen kinderen jonger dan 15 jaar niet naar de volwassenpsychiatrie. Alleen via een collocatie kan dat toch, want dan krijgt het gerechtelijk bevel voorrang.



Het Gentse centrum Dr. Guislain, waar het kind geplaatst werd, zocht naar een oplossing. Het meisje verbleef een tijdlang op de kinderafdeling met individuele begeleiding, maar die afdeling in het centrum is voor kinderen met een mentale beperking en een psychiatrische problematiek. De 11-jarige heeft echter geen verstandelijke handicap en er werd naar een plaats in de kinderpsychiatrie gezocht. Het meisje heeft Dr. Guislain nu verlaten voor aangepaste ondersteuning,