Elf miljoen euro voor nieuw informaticasysteem bij overheidsdienst voor personen met handicap jv

21 oktober 2019

18u36

Bron: belga 0 Er wordt 11 miljoen euro vrijgemaakt voor de ontwikkeling van een nieuw informaticasysteem voor DG Handicap. Dat heeft federaal minister voor personen met een handicap Nathalie Muylle (CD&V) aangekondigd tijdens een onderhoud met de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap. Intussen is de werking en dienstverlening van de dienst al aanzienlijk verbeterd, zo maakt de minister zich sterk.

"Het actieplan dat mijn voorganger Kris Peeters lanceerde, heeft de werking en de dienstverlening van de DG Handicap aanzienlijk verbeterd. Nagenoeg alle telefonische oproepen worden op dit moment beantwoord, bijna 7 op de 10 parkeerkaarten worden binnen de drie maanden toegekend en meer dan 80 procent van de uitkeringsdossiers wordt binnen de zes maanden afgerond", stelt Muylle.

Peeters had begin dit jaar een actieplan voorgesteld om de werking bij DG Handicap te verbeteren. De dienst lag al een tijd onder vuur. Verscheidene instanties klaagden over de lange termijnen voor de afwikkeling van een dossier. Ook de onbereikbaarheid was een bron van ergernis. Mensen moesten naar verluidt soms tientallen keren bellen om iemand aan de lijn te krijgen.

De "volgende grote werf" is de modernisering van het informaticasysteem. Momenteel gebruikt de dienst nog steeds het Tetra-systeem uit 2001. Op voorstel van Muylle besliste de ministerraad vrijdag om de ontwikkeling van een nieuw softwaresysteem goed te keuren. Daarvoor werd 11 miljoen euro vrijgemaakt. Samen met eerder gemaakte kosten bedraagt de totale kost 14,8 miljoen euro. De ontwikkeling moet eind 2023 afgerond zijn.