Elf mensen betrapt op sluikstorten in een straat in Lummen

ep

26 januari 2018

13u27

Bron: Belga

0

Met behulp van een mobiele camera heeft de politie van de zone Limburg Regio Hoofdstad (LRH) de voorbije maanden elf mensen in de Kraaibergstraat in Lummen betrapt op sluikstorten of op het wegwerpen van verpakkingen. Het voorbije weekend werden nog twee GAS-pv's opgesteld. Dat maakte politie LRH vandaag bekend. Voor de politie is de inzet van een mobiele camera belangrijk om sluikstorters te betrappen.