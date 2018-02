Elf meisjes mogen toch hoofddoek dragen in scholen Maasmechelen FT

23 februari 2018

11u05 0 Elf meisjes uit twee middelbare scholen van het GO! in Maasmechelen (Limburg) mogen hun hoofddoek blijven dragen op school. Dat heeft de rechter in Tongeren beslist. De ouders van de meisjes waren een petitie begonnen, maar kregen aanvankelijk geen gehoor bij de directie. GO! kan nog beroep aantekenen.

Sinds 2013 voerde het GO! een verbod in op levensbeschouwelijke tekens, waaronder de hoofddoek. Het Atheneum Maasland en de Nikola Tesla-middenschool in Maasmechelen volgden, in lijn met de GO!-richtlijn. De afgelopen jaren hanteerden beide scholen wel een uitdoofbeleid. De hoofddoek werd nog een tijdje gedoogd, maar sinds vorig jaar geldt er wel een algemeen verbod. Elf ouders legden zich niet neer bij de beslissing en trokken naar de rechter. Intussen zijn enkele meisjes van school veranderd.

Volgens de advocaten van de ouders en de meisjes gaat het schoolreglement in tegen het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens dat godsdienstvrijheid garandeert. De advocaten van de scholenkoepel stelden echter dat een verbod onder voorwaarden wél kan en dat het geen invloed heeft op de geloofsovertuiging van de jongeren. Zo moet het verbod onder meer de gelijkheid tussen jongens en meisjes bevorderen.

De rechter in Tongeren besliste vandaag dus anders. De meisjes mogen wel met een hoofddoek naar school. Het algemeen hoofddoekenverbod wordt niet afgeschaft, want die bevoegdheid heeft de rechtbank niet.