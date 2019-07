Elf leden van scoutsgroep in ziekenhuis na voedselvergiftiging mvdb

05 juli 2019

11u50

Bron: RTBF 0 Een twintigtal leden van een scoutsgroep is gisteravond in Amel (provincie Luik) slachtoffer geworden van een voedselvergiftiging, meldt de RTBF. Elf kinderen zijn naar het ziekenhuis overgebracht.

De scouts zijn tussen de zeven en zestien jaar oud en zijn lid van een groep uit Libramont (provincie Luxemburg). Ze waren op kamp op een veld in Zur Eidt, een gehucht dat tot de Duitstalige gemeente Amel (Amblève) in de Belgische Eiffel behoort. Op het groepskamp waren in totaal tachtig kinderen en leiding aanwezig.



Amel ligt aan de gelijknamige rivier de Amblève. Het Federaal Agentschap voor de VoedselVeiligheid (FAVV) komt later vandaag ter plaatse om waterstalen te nemen. De resultaten hiervan worden in de loop van volgende week verwacht. Het is niet duidelijk of het kamp wordt stopgezet.