Elf inbraken op enkele dagen tijd in Leuven ADN

29 november 2018

16u57

Bron: Belga 0 Inbrekers zijn de voorbije dagen zeer actief geweest in Leuven en de Leuvense deelgemeenten. Sinds maandag stelde de lokale politie al minstens elf inbraken en inbraakpogingen vast in Leuven en Kessel-Lo. Veel buit konden de daders op het eerste zicht niet maken, op verschillende plaatsen moesten ze met lege handen afdruipen.

Maandag werd er ingebroken in een appartement in de Spreeuwenstraat in Kessel-Lo. Toen de bewoonster 's avonds thuiskwam, stelde ze vast dat het slaapkamerraam aan de achterzijde van de flat, grenzend aan een fiets- en wandelpad, was opengebroken. De slaap- en badkamer werden doorzocht maar er bleek niet meteen iets gestolen.

In de Lodreef in Kessel-Lo maakten inbrekers dan weer gebruik van een korte afwezigheid van de bewoners om in te breken via een raam aan de achterzijde van het huis. Er werd niets gestolen. Ook in de Guldensporenlaan, de Steenbakkerijstraat, de Platte Lostraat en de Elf Novemberlaan in Kessel-Lo drongen inbrekers woningen binnen, of probeerden ze dat. Het is niet duidelijk of er iets werd gestolen.

Gisteren werd er ingebroken in een appartement in de Kesseldallaan in Kessel-Lo, in een flat aan de Martelarenlaan in Kessel-Lo. Uit die laatste flat werden enkele tientallen euro's cash ontvreemd. Nog gisteren kregen een huis in de Platte Lostraat in Kessel-Lo, een appartement in de Koning Albertlaan in Kessel-Lo en een appartement op de Brusselsesteenweg bezoek van inbrekers. Daarbij werden onder meer enkele juwelen gestolen.