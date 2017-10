Elf hooligans opgepakt na aanval op bussen met Beerschotfans Patrick Lefelon

15u40

De supportersbussen werden in het centrum van Mortsel in een hinderlaag gelokt. De lokale recherche van de Antwerpse politie heeft vanmorgen 11 verdachten opgepakt voor de aanval op de supportersbussen van Beerschot-Wilrijk van 13 augustus. De supporters waren op terugreis van Lier en werden in de dorpskom van Mortsel aangevallen door in het zwart geklede mannen. Alles wees erop dat het om Antwerp-aanhangers ging.







Volgens parketwoordvoerster Sylvie Van Baden worden de mannen vanmiddag voor de onderzoeksrechter geleid. Die zal beslissen over hun aanhouding. De verdachten worden beticht van bendevorming, zware slagen met voorbedachte rade en vernielingen in bende met geweld. De elf huiszoekingen vanmorgen vonden plaats op verschillende adressen in Antwerpen, Schoten, Kontich, Lier en Puurs.