Elf arrestaties bij huiszoekingen in Antwerps drugsmilieu

05 juli 2018

17u25

De Antwerpse politie heeft deze week zeventien huiszoekingen uitgevoerd in het drugsmilieu. Daarbij werden grote hoeveelheden luxekledij, verschillende auto's en hoeveelheden cocaïne en cannabis in beslag genomen. Elf personen werden gearresteerd, zo meldt de lokale politie in een persbericht.

Het onderzoek kwam in een stroomversnelling door de arrestatie van een runner. Door middel van onder meer observaties en telefoontaps kon de politie een uitgebreid drugsnetwerk blootleggen. De bende zou vooral actief zijn in het Waasland, maar opereerde vanuit Antwerpen. De politie voerde deze week een reeks huiszoekingen uit in verschillende Antwerpse districten en in Mortsel.

Van de elf arrestanten werden er zeven voorgeleid. Een van hen werd al voor de derde keer gearresteerd voor drugshandel. Ze zette haar bezigheden verder tijdens de werkstraf die ze bij een eerdere veroordeling voor drugshandel had gekregen.



Twee bijkomende betrokkenen werden geïdentificeerd, maar werden niet in hun woning aangetroffen. Zij staan geseind. Volgens de politie was het groot aantal vrouwelijke verdachten opvallend.

Bij de huiszoekingen werd voor tienduizenden euro's aan merkkledij in beslag genomen, alsook 25 gsm-toestellen, vijf luxewagens, twee laptops en hoeveelheden cocaïne en cannabis.