Elf aanwezigen op lockdownfeestje met Dries Van Langenhove, parket onderzoekt feiten nog: "Ik had naar huis moeten gaan"

25 mei 2020

10u49

Bron: Eigen berichtgeving - Mediahuis 796 UPDATE Kamerlid Dries Van Langenhove (27) is door de Gentse politie op heterdaad betrapt tijdens een lockdownfeestje. Van Langenhove , die als onafhankelijke voor de Vlaams Belang-fractie zetelt, geeft zijn fout toe. “Een lockdownfeestje was het helemaal niet. Dit was gewoon een barbecue, in open lucht, samen met vrienden”, reageert hij tegenover HLN. Het parket van Oost-Vlaanderen zegt dat er elf aanwezigen waren. Er zijn ook nog geen boetes uitgeschreven omdat het onderzoek nog loopt.



Verscheidene bronnen bevestigden aan de kranten dat het Kamerlid donderdagavond betrapt werd bij het stilleggen van een lockdownfeest. Na een klacht van een buur kwam een patrouille van de Gentse politie ter plaatse om te verifiëren wie de geluidsoverlast veroorzaakte.

De politie betrad het pand en stelde vast dat er elf aanwezigen waren, onder wie Dries Van Langenhove, zegt het parket vandaag. Die kon zijn aanwezigheid niet rechtvaardigen. De Opwijkenaar riep tijdens het opstellen van het proces-verbaal op geen enkel moment zijn parlementaire onschendbaarheid in. Het parket ontkent in een reactie dat de zaak nu is afgehandeld met een boete zoals Vlaams Belang vanmorgen stelde. De partij zei dat Van Langenhove zijn boete “onmiddellijk en zonder protest” heeft betaald. Maar het parket van Oost-Vlaanderen laat vanmiddag optekenen dat “deze onderzoeken nog lopende zijn” en “er in deze dossiers nog geen eindbeslissing is genomen.”

“Gewoon een barbecue, in open lucht”

Van Langenhove geeft in een reactie aan HLN toe dat hij in fout was. “Als Kamerlid heb ik een voorbeeldfunctie, dat besef ik. Ik had naar huis moeten gaan toen ik zag dat er te veel volk was. Maar een lockdownfeestje was het helemaal niet. Dit was gewoon een barbecue, in open lucht, samen met vrienden.”

“Ik was er uitgenodigd op een barbecue met vrienden uit mijn studententijd. We zaten met acht mensen in de tuin, waaronder ik dus. Een buurman heeft rond 19.30 uur de politie gebeld omdat hij vond dat er te veel volk aanwezig was. De agenten hebben vervolgens aangebeld, zijn binnengekomen en hebben ons een boete gegeven. Die zal ik dus ook onmiddellijk betalen. Dat lijkt me maar logisch ook.” Indien hij de 250 euro niet zou betalen, zou zijn onschendbaarheid in het gedrang komen.

Foto’s van de barbecue zijn er niet. “Het is bij ons een vaste afspraak dat we telkens onze gsm in een apart doosje leggen zodat we niet permanent op het schermpje zitten te kijken Dat is een simpele regel, maar wel eentje die werkt.”

“Pas vandaag telefoontje gekregen om te reageren”

Van Langenhove is naar eigen zeggen niet te spreken over de manier waarop het nieuws gelanceerd werd. “De journalistieke deontologie schrijft voor dat een journalist mij eerst zou contacteren”, zegt hij. “Maar dat is dus niet gebeurd. Pas om 9.23 uur, toen het nieuws al lang online stond, heb ik een eerste telefoontje gekregen van VTM Nieuws om te reageren.” Het Nieuwsblad ontkent dat de krant niet geprobeerd heeft Van Langenhove te contacteren.

TV-maker Eric Goens ging grasduinen door de tweets van het Kamerlid en stootte onder meer op een bericht van 14 maart, een dag na de start van de lockdownmaatregelen. Van Langenhove hekelde toen de Vlamingen die massaal net over de grens in het Zeeuws-Vlaamse Hulst gingen winkelen en dineren.

