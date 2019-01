Elektrische auto blijft weinig interessant door hoge kost van publieke laadpalen AW

15 januari 2019

06u44

Bron: Belga 0 Een elektrische auto is door de hoge kosten en langere laadtijden van publieke laadpalen, voor weinig mensen interessant. Als bedrijfswagen is een elektrische auto pas interessant als de auto zowel thuis als op de werkplaats opgeladen kan worden.

Dat meldt mobiliteitsclub VAB. “Wanneer men op beide plaatsen kan laden, kan men aan de goedkoopste stroomtarieven laden en worden de energiekosten zeer laag.” Publieke laadpalen hebben volgens VAB immers een hoge kost en langere laadtijden, waardoor de elektrische wagen voor mensen die niet thuis én op het werk kunnen laden, niet interessant is.



"De plug-inhybrideauto is door de hoge kilometerprijs en de hoogste energiekosten geen valabel alternatief. De veelrijder is het voordeligst af met CNG (aardgas). Als CNG duurzaam wordt, met productie op basis van afval, dan stijgt ook de ecologische meerwaarde", aldus VAB.

Noodoplossing

Op basis van een praktijktest concludeert VAB dat publieke laadpalen enkel interessant zijn als noodoplossing. “Maar structureel laden via die palen maakt elektrisch rijden oninteressant omdat de energiekosten dan te hoog uitkomen. Je moet immers ook nog rekening houden met de hogere aanschafprijs van een elektrische wagen", klinkt het.

Een elektrische wagen optimaal gebruiken is volgens VAB een hele uitdaging waar de doorsnee consument nog niet klaar voor is. De mobiliteitsclub adviseert potentiële kopers daarom om zich goed vooraf te informeren over de laadmogelijkheden thuis, op het werk of in de buurt. "Wie thuis wil laden moet zeker advies inwinnen bij zijn netwerkbeheerder en nagaan of zijn elektrische thuisinstallatie voldoet, zodat de elektrische wagen voldoende snel kan bijladen om hem dagelijks inzetbaar te maken."