30 november 2018

Ben jij een elektrische poetser? Dan heb je vast ook al gemerkt hoe steeds meer verschillende opzetborsteltjes de winkelrekken inpalmen. Waar dienen al die verschillende exemplaren voor en hoe kies je het gepaste borsteltje: een handig overzicht.

De klassiekers

Sonische opzetborstel:

Deze ovale borstelkop met platte achterkant benadert zowel qua vorm als qua beweging de handmatige tandenbostel. Het kopje pulseert, waarbij het tegen hoge snelheid heen-en-weer gaat.

Specifieke opzetborsteltjes

Voor melktandjes

Dit opzetstuk is er speciaal voor tandjes en monden die nog niet volgroeid zijn. De zachtere haren en rubberen achterkant zorgen voor een veilige en aangename poetservaring.

Om tandplak te verwijderen

De meeste tand- en gebitsproblemen ontstaan door de vorming van tandplak. Dit borsteltje is er om dagelijks op een effectieve en milde manier tandplak te verwijderen.

Voor beugels

Ook voor beugeldragers bestaat er een borsteltje op maat. De lange, dicht op elkaar staande haren zorgen ervoor dat er extra grondig gereinigd wordt tussen de tanden waardoor ophoping van tandplakresten wordt voorkomen.

Voor wittere tanden

Zijn je tanden gevoelig voor vlekken en verkleuringen door koffie, rode wijn, tabak en ander eten of drinken? Dit borsteltje helpt je de vlekken te verminderen of te voorkomen, en is daarnaast een aanrader om aanvullend bij een professionele whitening-behandeling te gebruiken.

Tegen bloedend tandvlees

Flossen doe je niet langer alleen met een draadje, het kan ook met een handig opzetborsteltje: deze flosborstel met positionerende tip reinigt tussen de tanden en zorgt zo voor gezonder tandvlees.

Voor een frisse adem

Een slechte adem ontstaat door bacteriën op de tong. Een tongreiniger vermindert de kans op een slechte adem, doordat hij met z’n rubberen noppen 99% van de bacteriën gaat doden.

Ten minste houdbaar tot…

Voor een optimale werking, reiniging en hygiëne is het belangrijk om een opzetborstel elke 3 maanden te vervangen. Merk je dat de kleur van de borstelhaartjes begint te vervagen? Dan weet je dat het tijd is om de borstel te vervangen!

The winner takes it all

Een elektrische tandenborstel inclusief vijf verschillende opzetborsteltjes? Met de Philips Sonicare DiamondClean Smart haal je de meest complete mondverzorging in huis, want dit genie richt zich zowel op plakverwijdering, tandvleesverzorging als wittere tanden.

Next generation: smart poetsen

Bevat je elektrische tandenborstel een lampje dat begint te branden wanneer je te hard poetst? Of klinkt er waarschuwend een geluidsignaal? Slim én handig, maar de nieuwe generatie tandenborstels gaat nog een stap verder en daar speelt je smartphone een rol in. Dankzij een slimme koppeling van je opzetborstel met het handvat van je tandenborstel gaat een ingebouwde microchip automatisch de optimale poetsstand en intensiteit selecteren. Op je smartphone lees je de informatie over je poetsgedrag af en weet je instant wat anders moet.