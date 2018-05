Elektriciteitsprijs steeg gemiddeld met 5,69 procent in Vlaanderen kv

14 mei 2018

21u06

Bron: Belga 0 De energiecomponent van elektriciteit -dat slechts een deel van de factuur uitmaakt- is tussen maart 2017 en maart 2018 met gemiddeld 5,69 procent gestegen voor gezinnen in Vlaanderen. Dat berekende de energieregulator CREG. Voor aardgas kwam er 3,40 procent bij.

De prijsstijging is te wijten aan de hogere prijzen op de internationale energiemarkten sinds het najaar, klinkt het.

Gemiddeld kost de elektriciteitscomponent nu jaarlijks 301,77 euro voor een Vlaams gezin. In Wallonië is dat iets meer (308,5 euro), maar in Brussel is dat merkelijk minder (269,66 euro).

Voor aardgas betaalt een Vlaams gezin jaarlijks gemiddeld 622,28 euro. In Brussel is dat 638,34 euro en in Wallonië 630,69 euro.