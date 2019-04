Elektriciteitspanne in Brussel en Elsene opgelost

10 april 2019

Bron: Belga

De stroompanne die deze nacht ontstaan was in de gemeentes Elsene en Brussel, is sinds vanochtend 07.26 uur hersteld. Dat meldt Sibelga, de netbeheerder voor de distributie van aardgas en elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.